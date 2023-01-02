Ким Чен Ын вместе с дочерью осмотрел склад с ракетами KN-23

Фото: State Department/Global Look Press

Ким Чен Ын

Северокорейский лидер Ким Чен Ын вместе с дочерью Ким Джу Э осмотрел склад с ракетами KN-23, которые могут нести тактический ядерный заряд, передает южнокорейское агентство Yonhap. Глава КНДР также проинспектировал размещение баллистических ракет средней дальности «Хвасон-12».

Ким в третий раз появился на публике со своей дочерью Джу Э. На кадрах они идут рука об руку рядом с баллистическими ракетами средней дальности Hwasong-12 и kn-23, смоделированными по образцу российских баллистических ракет «Искандер», — говорится в публикации.

Кадры с Ким Чен Ыном и его дочкой были показаны на телевидении КНДР без пояснений в сюжете о прошедшем с 26 по 31 декабря VI пленуме партии.

1 января Центральное телеграфное агентство Северной Кореи сообщало, что Ким Чен Ын дал распоряжение в ближайшее время завершить разработку первого разведывательного спутника и ракеты-носителя. В числе прочего лидер КНДР рассказал, как нужно бороться с врагами, как члены и руководство партии должны проявлять активность, осветил будущие цели и показатели для ряда отраслей промышленности.