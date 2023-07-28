Шойгу передал Ким Чен Ыну подарок от Путина Шойгу передал Ким Чен Ыну подарок от Путина во время торжественного приема в Пхеньяне

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Сергей Шойгу

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во время торжественного приема в Пхеньяне передал председателю КНДР Ким Чен Ыну подарок от президента РФ Владимира Путина, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Северокорейский политик выразил благодарность российскому лидеру.

Перед приемом уважаемому товарищу Ким Чен Ыну почтительно преподнес министр обороны РФ Сергей Шойгу подарок от президента РФ Владимира Владимировича Путина. Товарищ Ким Чен Ын выразил глубокую благодарность президенту Путину за знаменательный подарок, — говорится в сообщении.

ЦТАК уточняет, что Ким Чен Ын устроил торжественный прием для российской делегации во главе с Шойгу на выставке военной техники в Пхеньяне. Известно, что в мероприятии приняли участие в том числе члены Президиума Политбюро ЦК ТПК Чо Ён Вон и Ли Бён Чхор, глава Минобороны (МО) КНДР Кан Сун Нам и министр иностранных дел Чвэ Сон Хи, а также крупные военные деятели.

Во время приема с речью выступил Шойгу. Он поздравил северокорейцев с 70-летием победы в Корейской войне и пожелал всем ветеранам крепкого здоровья и долголетия, а народам России и КНДР — дружбы и благосостояния.

Отмечается, что все участники подняли тост за здоровье Ким Чен Ына и Путина.

На приеме был концерт в честь военной делегации РФ. ЦТАК пишет, что встреча прошла «в теплой и дружественной атмосфере».

Ранее Ким Чен Ын провел экскурсию для Шойгу по выставке военной техники в Пхеньяне. Главе российского оборонного ведомства показали новейшие беспилотники, которые внешне напоминают американские БПЛА RQ-4 Global Hawk и MQ-9 Reaper.

Визит министра обороны России Сергея Шойгу приурочен к 70-й годовщине окончания Корейской войны. Ожидается, что глава ведомства посетит военный парад в Пхеньяне, который пройдет 27 июля. В пресс-службе Минобороны РФ подчеркивают, что визит Шойгу станет важным этапом развития сотрудничества между Россией и Северной Кореей.