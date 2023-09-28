Ким Чен Ын рассказал о появлении азиатской версии НАТО

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Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил обеспокоенность созданием «трехстороннего военного союза» между Японией, Южной Кореей и США, передает Госрадио. По его мнению, тесное сотрудничество этих стран фактически представляет собой «азиатскую версию НАТО».

Северокорейский лидер считает, что ситуация носит дестабилизирующий характер для региона и несет непосредственную угрозу КНДР. Кроме того, Ким Чен Ын назвал большой угрозой совместные действия Японии, Южной Кореи и США, которые становятся «основной причиной войн и агрессии».

Ранее президент Республики Корея Юн Сок Ёль заявил, что, если Пхеньян устроит нападение с использованием ядерного оружия, Сеул и Вашингтон примут ответные меры, которые приведут к «концу режима». Он отметил, что южнокорейские и американские власти договорились действовать сообща в ответ на любые угрозы со стороны КНДР.

Ранее лидер КНДР посетил Россию, это произошло впервые с 2019 года. 12 сентября его спецпоезд прибыл на российскую приграничную станцию Хасан, затем отправился в Амурскую область, где Ким Чен Ын встретился с Путиным на космодроме Восточный.

16 сентября Ким Чен Ын приехал в Приморье. Там глава Минобороны РФ Сергей Шойгу ознакомил его с современными самолетами Воздушно-космических сил РФ и представил российский ракетный комплекс «Кинжал» на ракетоносце МиГ-31. 17 сентября Ким Чен Ын посетил Дальневосточный федеральный университет.