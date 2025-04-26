Ким Чен Ын спустил на воду эсминец с мощнейшим вооружением Ким Чен Ын спустил на воду эсминец для борьбы с империалистическими пиратами

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Ким Чен Ын

Лидер КНДР Ким Чен Ын спустил на воду новейший многоцелевой эсминец «Чвэ Рен», сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Морское судно будет бороться с «наглыми империалистическими пиратами» в составе Военно-морских сил КНДР. По словам секретаря ЦК Трудовой партии Чо Чхун Рена, эсминец оснащен «самыми мощными вооружениями».

В присутствии генерального секретаря ТПК, председателя государственных дел КНДР уважаемого товарища Ким Чен Ына в день основания первых вооруженных сил корейской революции — 25 апреля — состоялась торжественная церемония спуска на воду нового эсминца в судостроительной верфи Нампхо, — говорится в публикации.

Чо Чхун Рен добавил, что новейший эсминец водоизмещением пять тысяч тонн был построен за «400 с лишним дней». Судно было передано командующему Восточноморским флотом ВМС КНДР Пак Гван Собу.

Ранее Ким Чен Ын принял участие в торжественном открытии нового квартала высокоэтажных жилых домов на севере Пхеньяна. Проект включал в себя 10 тысяч квартир. Он стал частью масштабной программы жилищного строительства в стране. Лидер КНДР пообщался с будущими жильцами, среди которых были семьи педагогов, рабочих и пенсионеров.