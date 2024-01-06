Ким Чен Ын с дочерью проверили, как на заводе делают ракеты ЦТАК: Ким Чен Ын с дочерью посетили завод по производству ракетных установок

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ким Чен Ын с дочерью

Лидер КНДР Ким Чен Ын с дочерью посетили завод по производству мобильных пусковых установок для ракет, он принял меры для увеличения мощности предприятия ради дальнейшей модернизации северокорейской армии, сообщило Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Главу республики сопровождали руководящие сотрудники профильного управления, а также Центрального комитета Коммунистической партии Кореи (ЦК КПК).

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын детально ознакомился с ходом производства, осматривая крупные пусковые машины и разнообразные пусковые машины, произведенные на заводе, — передает агентство.

ЦТАК не уточняет, в какой провинции страны находится завод, однако отмечает «бодрость коллектива завода» и его энтузиазм. По информации агентства, Ким Чен Ын сказал, что завод должен непрерывно достигать «скачкообразных успехов» в производстве для дальнейшей радикальной модернизации армии.

Накануне КНДР выпустила в направлении Республики Корея в Желтом море около 200 снарядов. На двух южнокорейских островах была объявлена срочная эвакуация.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян «без малейшего колебания» ударит по столицам США и Южной Кореи, если эти страны пойдут по пути военной конфронтации. Он выразил уверенность, что 2024 год станет «расцветом укрепления подготовки к войне».

6 января стало известно, что северокорейский лидер направил телеграмму с соболезнованиями премьер-министру Японии Фумио Кисиде в связи с землетрясением, которое произошло 1 января в префектуре Исикава. По последним данным, стихия унесла жизни 110 человек, более 500 пострадали. Судьба еще более 200 человек неизвестна.