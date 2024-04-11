Ким Чен Ын рассказал, как КНДР уничтожит противников Ким Чен Ын: Северная Корея уничтожит противника в случае конфликта

Фото: KCNA/XinHua/Global Look Press

Ким Чен Ын

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе посещения Военно-политической академии имени Ким Чен Ира заверил, что вооруженные силы народной республики уничтожат противников, если те «выберут конфронтацию», сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Глава государства отметил, что будет действовать при необходимости без колебаний.

Если враги выберут военную конфронтацию с нами, то мы непременно уничтожим их, без колебания задействовав все наши средства <...> Сейчас как никогда необходимо проводить еще более основательную подготовку к войне. Подготовка должна быть еще более надежной и безупречной, речь идет не просто о войне, а войне, которую обязательно нужно выиграть, — сказал Ким Чен Ын.

Лидер КНДР описал «сложную международную ситуацию». В обществе нарастает насилие, увеличивается число вооруженных конфликтов, в то время как вокруг КНДР сохраняется нестабильная и неопределенная военно-политическая обстановка«, указал он.

Ранее Северная Корея осуществила три пуска баллистических ракет в сторону Японского моря. Согласно обнародованным данным, все они упали в воду за пределами исключительной экономической зоны Японии. Промежуток между первым, вторым и третьим пусками составил приблизительно 40 минут, уточнили журналисты. Продолжительность полета ракет была равна примерно семи минутам.

До этого Северная Корея три раза за неделю провела пуски крылатых ракет в сторону Желтого моря. Точное число испытанных при последнем пуске боеприпасов было неизвестно. Представители JCS передавали, что военные тесно координируют свои действия с США, чтобы отслеживать дополнительные признаки провокаций. Также КНДР провела испытание подводной системы ядерного оружия «Хэиль-5-23».