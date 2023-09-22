Ким Чен Ын рассказал, что улучшит благосостояние народов КНДР и России Ким Чен Ын: укрепление отношений с РФ улучшит благосостояние народов двух стран

Фото: Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ким Чен Ын

Укрепление отношений КНДР с Россией во всех сферах внесет вклад в улучшение благосостояния народов двух стран, заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын на заседании Политбюро ЦК ТПК, сообщает «Голос Кореи». Он дал поручение принять «активные конструктивные меры», чтобы укрепить связи с Москвой.

Ким Чен Ын распорядился принимать активные конструктивные меры, нацеленные на дальнейшее укрепление традиционного корейско-российского добрососедства и сотрудничества, — отмечается в сообщении.

Северокорейский лидер добавил, что реализация таких мер поможет вывести отношения с Россией «на новую стадию». Также Ким Чен Ын заявил, что необходимо «укреплять контакты и взаимодействие между соответствующими отраслями Кореи и России».

Благодаря визиту лидера страны в Россию отношения Пхеньяна и Москвы вышли на «новую стратегическую высоту» и соответствуют «требованиям нового времени», заявил на заседании Политбюро заведующий отделом ЦК ТПК Ким Сон Нам. Также в Политбюро ЦК ТПК подчеркнули, что визитом в Россию Ким Чен Ын «добился желанных результатов», лидера страны с этим поздравили.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что визит Ким Чен Ына в Россию был весьма насыщенным. По его словам, часть мероприятий с президентом страны Владимиром Путиным прошла конструктивно. Песков подчеркнул, что стороны договорились развивать отношения во всех возможных областях.