Ким Чен Ын призвал КНДР к готовности применить ядерное оружие

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Люди смотрят телевизионный экран, показывающий выпуск новостей с изображением северокорейского военного парада

По итогам очередных военных учений глава КНДР Ким Чен Ын призвал быть готовыми применить ядерное оружие. Лидера страны поддержали граждане: около полутора миллионов северокорейцев выразили готовность поступить или вернуться на службу в вооруженные силы, сообщает ОТР со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Как стало известно телеканалу, в рамках учений отрабатывалась имитация ядерной контратаки. Была запущена тактическая баллистическая ракета с имитированной ядерной боеголовкой, которая пролетела 800 км и достигла цели.

Вместе с лидером КНДР на учениях присутствовала его дочь Чу Э. Ким Чен Ын заявил, что страна готова к решительному ответу после «репетиции вторжения», которая проводится совместными силами США и Южной Кореи.

Пресс-служба береговой охраны Японии ранее сообщила, что КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету в сторону Японского моря. В ведомстве призвали ближайшие корабли связаться с властями при обнаружении обломков ракеты. Примерный район падения ракеты не уточняется.

МИД КНДР до этого призвал международное сообщество обратить внимание на преступный характер поставок оружия Киеву из США. По мнению дипломатов, из-за действий конфликт на Украине стал кровопролитным и разрушительным из-за действий Вашингтона.