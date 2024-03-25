Ким Чен Ын призвал армию готовиться к войне Independent: Ким Чен Ын призвал танковые войска готовиться к боевым действиям

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Ким Чен Ын

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын посетил танковую часть Корейской народной армии, сообщает Independent со ссылкой на северокорейские средства массовой информации. По данным издания, глава республики также призвал бронетанковые войска усилить подготовку к возможным боевым действиям на фоне напряженности в отношениях с Южной Кореей.

Ким высоко оценил 105-ю бронетанковую дивизию как образец для всей своей армии «в продолжающейся борьбе <...> за завершение подготовки к войне». Он также отдал распоряжения по улучшению боевой подготовки подразделения и модернизации его оборудования, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын лично протестировал линейный танк нового типа. Это произошло в рамках состоявшегося соревнования экипажей боевых машин. Лидер КНДР отметил ударную силу и маневренность танка, он также остался доволен подготовкой военных, принявших участие в состязании.

До этого сестра северокорейского лидера Ким Е Чен сообщила, что Ким Чен Ын впервые появился на публике на подаренном президентом России Владимиром Путиным автомобиле Aurus. Таким образом глава КНДР, по ее словам, продемонстрировал дружбу между Россией и Северной Кореей.