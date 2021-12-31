Ким Чен Ын признал 2021 год «годом гордых побед»

Лидер КНДР Ким Чен Ын 31 декабря, в заключительный день пленарного заседания Центрального комитета правящей Трудовой партии Кореи (ТПК), назвал 2021 год «годом гордых побед». При этом лидер Северной Кореи рассказал и об экономических достижениях, сообщает газета «Нодон синмун».

Товарищ Ким Чен Ын с гордостью назвал 2021 год годом гордых побед, который следует отметить в истории национального процветания, и сформулировал новые ориентиры для национального возрождения, — отмечается в публикации.

Центральный комитет ТПК в свою очередь отметил, что активно ищет и внедряет методы стабилизации экономики в условиях пандемии и закрытых границ. В документе отмечается, что это идёт на пользу самостоятельному экономическому развитию страны. Нестабильность растёт только на Корейском полуострове, говорится в докладе ТПК.

Всё более нестабильная международная обстановка и ситуация вокруг Корейского полуострова требуют, чтобы укрепление потенциала национальной обороны происходило более энергично, без каких-либо отсрочек, — подчёркивается в документе.

Ранее стало известно, что британская Daily Mail опубликовала на своём сайте новые и старые фотографии лидера КНДР Ким Чен Ына для того, чтобы показать, как сильно он похудел за последнее время. Издание разместило свежее фото с заседания пленума Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК), а также снимки, сделанные в январе 2019 года и в марте 2020-го.