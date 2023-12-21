Ким Чен Ын пригрозил ядерным ударом противникам КНДР Ким Чен Ын: КНДР без колебаний ответит ядерным ударом на провокации

Фото: KCNA/XinHua/Global Look Press

КНДР готова немедленно ответить ядерной атакой на любые провокации, осуществляемые другими государствами, передает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Это заявление последовало после встречи северокорейского лидера Ким Чен Ына с военными специалистами, участвовавшими в учениях по запуску межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18».

Военная деятельность продемонстрировала <...> эволюцию ядерной стратегии и доктрины, в соответствии с которой КНДР не будет медлить даже с ядерной атакой, когда противник провоцирует ее с помощью ядерного оружия, — говорится в заявлении ЦТАК.

Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя запуск северокорейской ракеты, отметил, что в США будут вынуждены считаться с угрозой со стороны КНДР. Как уточнил аналитик, американцы и сами пришли к выводу, что их система ПРО способна в теории отбиться от атак, но с большим трудом.

Такой же точки зрения придерживается политолог Евгений Михайлов. По его мнению, запуск ракеты обеспокоил Японию, Южную Корею и США и теперь американские партнеры будут искать способ повлиять на военно-промышленный комплекс (ВПК) КНДР. Сам политолог уверен, что даже санкции никак не отразятся на ВПК республики, поскольку Северная Корея уверенно набирает обороты в данной отрасли.