Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с юбилеем ЦТАК: Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с юбилеем и указал на укрепление мощи КНР

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава КНДР Ким Чен Ын направил поздравительное послание председателю КНР Си Цзиньпину в связи с его 70-летием. В тексте поздравления северокорейский руководитель указал, что национальная мощь Пекина «заметно усилилась» под руководством товарища Си. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Благодаря энергичному руководству товарища генерального секретаря авторитет Коммунистической партии Китая возрос, цель построения элементарного и богатого общества была блестяще достигнута, а всеобъемлющая национальная мощь Китая и его международный статус чрезвычайно укрепились, — говорится в поздравлении.

Ким Чен Ын пожелал китайскому коллеге дальнейших успехов в «важной и ответственной работе», а также передал пожелания здоровья и счастья его семье.

Вместе с поздравлением лидер КНДР направил председателю КНР корзину цветов.

Си Цзиньпин в четверг, 15 июня, отмечает 70-летие. Он родился в 1953 году в уезде Фупин провинции Шэньси.

Ранее Си Цзиньпин направил письмо лидеру КНДР Ким Чен Ыну, где выразил готовность развивать двусторонние отношения. В своем послании Си Цзиньпин отметил, что дружба двух стран проходила «испытания изменившейся международной обстановкой», при этом страны держали курс на ее укрепление и со временем отношения стали прочнее.

Также Ким Чен Ын заявил о полной поддержке РФ в поздравительном послании по случаю Дня России, который отмечался 12 июня. По его словам, российский народ достиг больших успехов в деле «защиты достоинства и безопасности своей страны», несмотря на все сложности.