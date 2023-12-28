Ким Чен Ын поручил военным ускорить подготовку к борьбе с США

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Лидер КНДР Ким Чен Ын поручил военному сектору страны ускорить приготовления для противостояния беспрецедентным «конфронтационным шагам» со стороны США, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Такое же распоряжение получил сектор ядерного оружия.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поручил военным, военной промышленности, а также сектору ядерного оружия ускорить военные приготовления для противостояния тому, что он назвал беспрецедентными «конфронтационными шагами» со стороны Соединенных Штатов, — отметили в агентстве.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты уже давно готовы к переговорам с КНДР без предварительных условий, в том числе к обсуждению денуклеаризации полуострова. По его словам, Вашингтон и раньше высказывал такую позицию, однако северокорейский лидер Ким Чен Ын «не смог или не захотел принять предложение» Штатов.

Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя недавний запуск северокорейской ракеты, отметил, что теперь США будут вынуждены считаться с угрозой со стороны КНДР. Как уточнил аналитик, американцы и сами пришли к выводу, что их система ПРО способна в теории отбиться от атак, но с большим трудом.

При этом КНДР вновь подчеркнула готовность немедленно ответить ядерной атакой на любые провокации, осуществляемые другими государствами. Это заявление последовало после встречи северокорейского лидера Ким Чен Ына с военными специалистами, участвовавшими в учениях по запуску межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18».