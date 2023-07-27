Ким Чен Ын показал Шойгу новейшие северокорейские беспилотники

Фото: Wang Jingqiang/Xinhua/Global Look Press

Глава КНДР Ким Чен Ын

Глава КНДР Ким Чен Ын провел экскурсию для министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу на выставке военной техники в Пхеньяне, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). По его данным, главе российского оборонного ведомства показали новейшие беспилотники, которые внешне напоминают американские БПЛА RQ-4 Global Hawk и MQ-9 Reaper.

Товарищ Ким Чен Ын ознакомил товарища Сергея Шойгу с вооружением и боевой техникой, которыми Корейская народная армия была снащена в последние годы, — передает ЦТАК.

Сергею Шойгу также показали и другие вооружения КНДР. В частности, он осмотрел межконтинентальную баллистическую ракету с мобильной пусковой установкой. Также на выставке была представлена бронетехника.

Как сообщалось ранее, в ходе своей поездки Сергей Шойгу передал Ким Чен Ыну личное послание от президента России Владимира Путина. Также стороны обменялись памятными подарками.

Визит министра обороны России Сергея Шойгу приурочен к 70-й годовщине окончания Корейской войны. Ожидается, что глава ведомства посетит военный парад в Пхеньяне, который пройдет 27 июля. В пресс-службе Минобороны РФ подчеркивают, что визит Шойгу станет важным этапом развития сотрудничества между Россией и Северной Кореей.