Ким Чен Ын передал Путину соболезнования в связи с затоплением в Орске

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с затоплением в Оренбургской области, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Политик подчеркнул, что также сочувствует российскому народу, пострадавшему от этих событий.

Ким Чен Ын 8 апреля направил телеграмму с соболезнованиями президенту РФ Владимиру Путину. Товарищ Ким Чен Ын от имени правительства, народа КНДР и от себя лично выразил глубокое сочувствие президенту РФ и в его лице правительству и народу РФ, пострадавшим в связи с серьезным материальным ущербом от затопления в Оренбургской области, — говорится в сообщении.

Ранее правительство региона информировало, что паводковая обстановка в Орске, расположенном в Оренбургской области, развивается по наихудшему сценарию: затоплено свыше 6,6 тысячи домов. В настоящий момент уже развернули 11 пунктов временного размещения (ПВР) вместимостью 8087 мест. Там дежурят медики, психологи, сотрудники УМВД и Росгвардии. Дополнительно в готовности находятся 33 ПВР общей вместимостью 23 325 человек.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер до этого констатировал, что паводок в Оренбуржье является самым многоводным за всю историю наблюдений в регионе. По его словам, приток талых вод в Ириклу со стороны Башкирии и Челябинской области немного снизился, но он по-прежнему рекордный.