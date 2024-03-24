Ким Чен Ын передал Путину соболезнования в связи с терактом в «Крокусе»

Глава КНДР Ким Чен Ын обратился к президенту России Владимиру Путину в связи с терактом в «Крокус Сити Холле», сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Северокорейский лидер передал коллеге искренние соболезнования.

От имени правительства и народа Корейской Народно-Демократической Республики и от себя лично я через вас услышал неожиданную и печальную новость о том, что в Московской области произошел крупномасштабный теракт, повлекший за собой многочисленные жертвы. Соболезнования им, — отметил Ким Чен Ын.

Кроме того, самое высокое здание в мире «Бурдж-Халифа» в Дубае подсветили в цвета флага России в знак поддержки в связи с терактом в «Крокусе». На небоскребе размещена надпись — «ОАЭ солидарны с Россией».

Тем временем Республика Сербская объявила 24 марта днем трауром по жертвам теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Глава страны Милорад Додик пояснил, что таким образом государство хочет выразить соболезнования российскому народу и почтить память убитых. Аналогичное решение приняли власти Никарагуа: президент Даниэль Ортега рассказал, что весь день в регионе будет приспущен государственный флаг.

Ранее верховный комиссар Организации по правам человека Фoлькер Тюрк осудил теракт в «Крокус Сити Холле». Подразделение ООН информировало, что виновные должны быть привлечены к ответственности в соответствии с законами о правах человека и выразило солидарность с жертвами насилия.