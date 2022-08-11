Ким Чен Ын переболел коронавирусом

Лидер КНДР Ким Чен Ын перенес COVID-19, заявила его сестра Ким Ё Чжон, слова которой приводит Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК). Она отметила, что несмотря на плохое самочувствие президент продолжал работать, «не позволяя себе прилечь ни на минуту».

И хотя он был тяжело болен, хотя у него и была высокая температура, он не позволил себе ни на минуту прилечь, постоянно думая о народе, о котором ему необходимо заботиться в этой войне против эпидемии, — сообщила Ким Ё Чжон.

Она добавила, что Ким Чен Ын был одним из десятка миллионов северокорейцев, столкнувшихся с коронавирусом.

11 августа лидер КНДР заявил, что в республике победили коронавирус. Сделал он это торжественно. О «внезапно» возникшей в стране чрезвычайной ситуации стало известно в мае 2022 года. Тогда Ким Чен Ын дал поручение правительству «идеально вести работу по остановке распространения смертоносной инфекции на всех уровнях».

Тем временем в России исследователи обнаружили новый вариант коронавируса, который представляет собой гибрид штаммов «омикрон» и «дельта». Отмечается, что ни в одной другой стране мира этот вид COVID-19 пока не выявлен.