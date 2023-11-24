Ким Чен Ын объявил о начале эпохи космической мощи Ким Чен Ын объявил о начале эпохи космической мощи после запуска «Маллиген-1»

Фото: Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Global Look Press

Запуск первого разведывательного спутника «Маллиген-1» стал началом «новой эпохи космической мощи» КНДР, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с учеными, инженерами и сотрудниками Государственного главного управления по аэрокосмической технике. По его словам, которые процитировало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), событие является доказательством «быстрого развития революционной истории» страны.

Запуск нашей новой ракеты-носителя «Чхоллима», которая сияет как символ и синоним героического новаторства и быстрого развития в нашей революционной истории, возвестил новую эпоху космической мощи, — отметил Ким Чен Ын.

21 ноября Пхеньян успешно запустил разведывательный спутник «Маллиген-1», что позволит существенно повысить боеготовность северокорейской армии, отметили в Пхеньяне. Ракета-носитель «Чхоллима» со спутником стартовала с космодрома Сохэ.

В ближайшем будущем Северная Корея планирует запустить еще несколько разведывательных спутников, сообщает государственное информационное агентство КНДР. Отмечается, что это позволит улучшить возможности по получению разведывательных данных в регионах, прилегающих к КНДР, в первую очередь в районе Южной Кореи.