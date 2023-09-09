Ким Чен Ын не президент, корейцы сдают свои фекалии: 20 фактов о КНДР Перечислены любопытные факты о жизни Северной Кореи

Фото: ddrbildarchiv.de/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Ким Ир Сен, основатель КНДР и её фактический руководитель с 1948 по 1994 год. Плакат, 1971 год

Корейская Народно-Демократическая Республика была основана 9 сентября 1948 года. Накануне 75-летния Пхеньян спустил на воду атомную подводную лодку. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил на торжественной церемонии, что военно-морской флот страны будет играть в ядерном сдерживании ключевую роль. За 75 лет Северная Корея превратилась в своеобразный образчик того, как поддерживать стабильность и гордость за страну в условиях полной изоляции. Как это у нее выходит — в материале NEWS.ru.

1. Государством на всем протяжении его существования правит одна семья. В настоящий момент лидером является Ким Чен Ын, внук основателя КНДР Ким Ир Сена. При этом Ким Ир Сен, который носил титул президента КНДР с 1972 года до своей смерти в 1994 году, объявлен вечным президентом и вечным лидером Корейской Народно-Демократической Республики, а его потомки носят только титул верховного лидера.

2. Верховный лидер занимает посты председателя правящей Трудовой партии Кореи (ТПК) и верховного главнокомандующего. Однако его некорректно называть президентом, президент в КНДР только один — Ким Ир Сен. Это дает повод некоторым критикам Северной Кореи за рубежом именовать систему правления «некрократией», когда власть принадлежит умершему.

3. В бюллетенях для выборов указано только одно имя. Избиратели могут голосовать за или против единственного кандидата.

4. В Северной Корее есть собственный календарь, который начинается с рождения ее основателя Ким Ир Сена 15 апреля 1912 года. Поэтому сейчас в КНДР официально 112-й год, а не 2023-й.

5. В КНДР есть даты, когда никому нельзя ничего праздновать, даже свой день рождения. Это 8 июля и 17 декабря — годовщины смерти Ким Ир Сена и его сына Ким Чен Ира. Также в Северной Корее не позволяется называть детей в честь лидеров страны.

6. 15 августа 2015 года Северная Корея утвердила декретное время, отняв 30 минут от времени своего часового пояса GMT+09. Таким образом в КНДР в формате GMT+8:30 полночь стала наступать на полчаса раньше, чем в Южной Корее. Как пояснили в Пхеньяне, именно GMT+8:30 Корея использовала до японской оккупации в начале XX века. Однако в апреле 2018 года Ким Чен Ын заявил о возврате к GMT+09:00, снова войдя в унисон с Южной Кореей. Это рассматривалось Пхеньяном как шаг к объединению двух Корей. Часы в КНДР были переведены на полчаса назад 4 мая 2018 года.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Ким Чен Ын

7. Многие полагают, что Пхеньян следует доктрине марксизма-ленинизма, но Северная Корея не коммунистическое государство. Идеология коммунизма была отменена в 1950-х годах, когда Ким Ир Сен негативно воспринял пересмотр сталинского наследия Хрущевым.

8. С тех пор в Северной Корее исповедуются идеи чучхе, национал-коммунистическое учение, которое рассматривается как продолжение учения Маркса и Ленина. В основе чучхейского учения лежит идея опоры на собственные силы и сохранение самобытности, но при этом сохраняются идеалы социализма и коммунизма. С 2009 года в Конституции КНДР нет упоминаний о коммунизме.

9. В Пхеньяне находится крупнейший в мире по числу посадочных мест (150 тысяч) стадион «Ныннадо 1 мая», открытый в 1989 году. Используется для спортивных соревнований, а также для гимнастического и художественного фестиваля «Ариран». В 2007 году шоу «Ариран» попало в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейшее гимнастическое выступление в истории, в нем были задействованы 100 090 гимнастов и артистов.

10. Самое высокое здание КНДР — отель «Рюгён» в Пхеньяне на несколько тысяч номеров, в котором никогда не было ни одного постояльца. Он представляет собой 105-этажный небоскреб пирамидальной формы высотой 330 метров. Отель начали строить в 1987 году, после распада СССР стройку заморозили и возобновили уже в 2000-х годах. Планировалось, что гостиницу откроют в 2012 году, к столетию со дня рождения Ким Ир Сена, но сделать это не удалось.

11. По некоторым данным, сеть отелей Kempinski вела переговоры о том, чтобы взять «Рюгён» в управление, но потом отказалась, когда Пхеньян активизировал ядерные испытания. В настоящее время отель по-прежнему пустует, его стены закрыты светодиодными панелями, на которых показывают духоподъемные фильмы.

12. В Пхеньяне есть Триумфальная арка Ким Ир Сена, построенная в 1982 году в память о сопротивлении Японии в 1925–1945 годах. Высота ворот — 60 м, ширина 52,5 м. Высота арки — 27 м, ширина — 18,6 м. Это одна из самых высоких триумфальных арок в мире, уступающая лишь Памятнику революции в Мехико.

Фото: flickr Триумфальная арка Ким Ир Сена

13. Лишь 26% населения Северной Кореи имеют доступ к электричеству. Многие домохозяйства ограничены двумя часами подачи электроэнергии в день, поскольку приоритет отдается производственным предприятиям.

14. Велосипед в КНДР необходимо регистрировать, получая номерной знак.

15. В 2008 году Южная Корея прекратила отправлять удобрения северянам, в результате чего возник дефицит. Как сообщали источники южнокорейского издания Daily NK, власти КНДР предложили гражданам собирать свои фекалии и передавать для помощи сельскому хозяйству.

16. В КНДР крайне нежелательно носить синие джинсы, они считаются символом США. Также не приветствуются обтягивающие штаны (скинни), рваные джинсы, одежда с большими логотипами. Крайне отрицательно там относятся и к пирсингу.

17. Лидер Ким Чен Ын не любит южнокорейское музыкальное направление K-Pop, называя его «зловещей раковой опухолью», развращающей молодых северокорейцев.

18. В 2015 году в КНДР был издан указ об отказе от всех кассет и компакт-дисков с запрещенными государством песнями, чтобы не вызывать брожения в умах. Разрешены лишь несколько песен, большинство из которых пропагандируют политические идеалы страны.

Официально разрешено посещение лишь около 30 веб-сайтов северокорейского интернета. В КНДР нет интернета в обычном понимании, вместо него существует ограниченная сеть, интранет, под названием «Кванмён» («Яркий»). Доступ к этой сети бесплатен, если есть возможность использовать компьютер.

19. В КНДР существует список рекомендованных причесок для женщин и мужчин, всего их около 30. Не приветствуются окраска волос в яркие цвета, торчащие волосы и т. п. В частности, мужские волосы должны иметь длину от 1 до 5 см, рекомендуется стричься каждые 15 дней.

20. Северокорейцы в среднем на 5 см ниже южнокорейцев. Исследователи полагают, что это связано с нарушением питания. По данным ООН, в КНДР недоедают 42% жителей.

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