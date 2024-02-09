Ким Чен Ын не исключил оккупации Южной Кореи

Фото: Korean Central News Agency/Korea News Service via AP. AP/TASS

Ким Чен Ын

КНДР готова оккупировать Южную Корею в случае чрезвычайных обстоятельств, заявил руководитель республики Ким Чен Ын. По его словам, которое приводит Центральное телеграфное агентство Кореи, если против страны будет применена сила, то Пхеньян без колебаний мобилизует все имеющиеся у него средства и «изменит историю».

Оккупировать их в случае чрезвычайных обстоятельств — это мера для вечной безопасности нашей страны, мира и стабильности в будущем, — сказал лидер Северной Кореи.

Ранее российский посол в Пхеньяне Александр Мацегора пояснил, что ни одна из договоренностей, которые обсуждались в 2018–2019 годах между Северной и Южной Кореей при посредничестве США, не была реализована. В связи с этим в КНДР уверены, что время объединения Кореи ушло. По его словам, лидер Северной Кореи несколько лет назад пошел навстречу дипломатии и осуществил «беспрецедентные шаги» для стабилизации двусторонних отношений с Южной Кореей. Однако ни одну из инициатив так и не воплотили в жизнь.

Военный эксперт Владимир Прохватилов тем временем считает, что американский военно-промышленный комплекс будет востребован с новыми конфликтами в мире, поэтому Вашингтон активно провоцирует КНДР на боевые действия с Южной Кореей. По его мнению, реанимация собственного ВПК для США является задачей номер один.