Ким Чен Ын поздравил Путина с Новым годом Ким Чен Ын направил Путину отдельное новогоднее поздравление

Фото: Артём Геодакян/ТАСС/http://kremlin.ru/

Лидер КНДР Ким Чен Ын

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту РФ Владимиру Путину отдельное поздравление с Новым годом. Он также послал поздравительные открытки ряду руководителей партий и государств, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын направил новогодние поздравления президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину, — говорится в сообщении.

В Северной Корее отмечают наступление нового, 113 года по календарю чучхе. Путин стал единственным мировым лидером, которого Ким Чен Ын удостоил отдельного поздравления.

Остальным главам государств лидер КНДР отправил открытки. В числе адресатов оказались председатель КНР Си Цзиньпин и его жена, президент Кубы Мигель Диас-Канель, глава Сирии Башар Асад, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Армении Ваагн Хачатурян, а также лидер Таджикистана Эмомали Рахмон. Также Ким Чен Ын отправил открытки лидерам Сербии, Лаоса, Вьетнама, Монголии, Алжира, Эфиопии, Индии и Индонезии.

Ранее глава МИД КНДР Чхве Сон Хи посетила с рабочим визитом Москву, где провела переговоры с Путиным. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, темой обсуждения стали двусторонние отношения и ситуация на Корейском полуострове.