https://static.news.ru/photo/17767e72-5ebe-11ea-a8a6-fa163e074e61_660.jpg Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын Фото: Pyeongyang Press Corps/Global Look Press

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выразил соболезнования своему южнокорейскому коллеге Мун Чжэ Ину в связи со вспышкой COVID-19, произошедшей в республике.

В личном послании глава КНДР сообщил о своей обеспокоенности здоровьем президента Южной Кореи, уточнили в Голубом доме. Мун Чжэ Ин в ответ направил Ким Чен Ыну письмо с благодарностью.

Как писал NEWS.ru, распространившийся по территории Республики Корея коронавирус повлиял на планы главы государства. Южнокорейскому лидеру пришлось отказаться от поездок в ОАЭ, Египет и Турцию, которые были запланированы на середину марта.