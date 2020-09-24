Ким Чен Ын извинился за гибель южнокорейского чиновника

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Лидер КНДР Ким Чен Ын принёс извинения за «отвратительный инцидент» с гибелью южнокорейского чиновника в Жёлтом море. Он также пообещал принять меры для предотвращения подобных происшествий в будущем.

Накануне военные Южной Кореи заявили, сотрудник рыболовного контроля при Министерстве морского и рыбного хозяйства Республики Корея хотел бежать в КНДР, но был застрелен северокорейскими пограничниками, которые затем сожгли его тело.

С огромным чувством вины думаю о том, каким сильным разочарованием [этот инцидент] стал для президента Мун Чжэ Ина и южнокорейских собратьев, — процитировало извинения Ким Чен Ына агентство Yonhap.

Северная Корея признала, что по оказавшемуся в её территориальных водах чиновнику было произведено более 10 выстрелов, после чего пограничники сожгли его плавательное средство. В свою очередь южнокорейский Комитет начальников штабов утверждает, что Северная Корея предприняла такие действия в соответствии с утверждёнными Пхеньяном карантинными правилами, призванными не допустить проникновения в страну коронавирусной инфекции.

Ранее NEWS.ru писал о книге американского журналиста, в которой он рассказал о планах США нанести ядерные удары по Северной Корее в 2017 году.