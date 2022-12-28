Ким Чен Ын: чиновники должны работать как мальчишки на побегушках у народа

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Ким Чен Ын

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что государственные чиновники должны быть преданны народу и жить и работать как мальчики на побегушках у людей, пишет газета «Нодон синмун». Авторы публикации поддержали высказывание северокорейского правителя и подчеркнули, что госслужащие избегают субъективизма и бюрократизма только если искренне прислушиваются к голосу масс.

Чиновники должны быть безгранично верны требованиям и голосам народа, жить и работать как настоящие мальчики на побегушках, всегда преданные народу, — изрек Ким Чен Ын.

Ранее агентство Yonhap со ссылкой на северокорейские СМИ сообщило, что Ким Чен Ын в ходе пленарного заседания Трудовой партии Кореи (ТПК) поставил цели по укреплению оборонного потенциала страны в 2023 году. Новые «ключевые цели» по укреплению самообороны, которые должны быть достигнуты в наступающем году «в условиях многосторонне меняющейся ситуации». Слова руководителя государства прозвучали на фоне сообщений об эскалации на Корейском полуострове.

До этого сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон намекнула, что Пхеньян в ближайшее время может провести испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты на большую дальность, чтобы продемонстрировать технологию защиты боеголовки от перегрева при повторном входе в атмосферу. По ее словам, это решение станет ответом на критику со стороны Запада.