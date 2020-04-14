Власти Индии сообщили, что готовы продлить трёхнедельный общенациональный режим самоизоляции, который истекает на этой неделе. За отведённый срок стране так и не удалось добиться заметных успехов в обуздании коронавируса. Судя по разговорам NEWS.ru c жителями страны, вводя режим обязательной самоизоляции, российские и индийские власти столкнулись с похожими проблемами.

Индия 24 марта стала самой населённой страной мира, закрывшейся на карантин. Режим самоизоляции так или иначе затронул всё её население (1,3 миллиарда). На первый взгляд, ситуация там выглядит не так уж и плохо: на всю страну зарегистрировано немногим более 9 тысяч случаев заражения — в два раза меньше, чем в России. Однако наблюдатели указывают, что такая статистика объясняется крайне скупым тестированием: было проведено около 180 тысяч тестов на коронавирус, что совсем не соответствую численности населения Индии.

Возникают проблемы и с соблюдением режима самоизоляции. Продвинутой системы контроля за исполнением карантина в Индии нет, всё держится на стражах порядка, патрулирующих улицы. По данным Reuters, некоторых нарушителей карантина полицейские избивали палками, пытаясь загнать их обратно домой. Помимо «неофициальных» мер, за неисполнение распоряжения властей индийцам грозит штраф в 1000 рупий (чуть больше 1000 рублей) или арест на срок от 1 до 6 месяцев. Средняя зарплата в Индии — около 32 000 рупий, но попадаются в руки правоохранителей отнюдь не люди со средним достатком, а бедняки, которые вынуждены продолжать работать, чтобы не умереть с голода.

Biswarup Ganguly /Global Look Press

Научный сотрудник университета Дели Раман Халдар поделился с NEWS.ru информацией. По его словам, для научных кадров в Индии карантин не создал особых неудобств. Скорее наоборот, удалённая работа позволяет им оставаться в безопасности, не выходя на улицы.

В основном проблем с исполнением карантина у нас нет. Люди сидят дома, а полиция патрулирует улицы. Все стараются следовать указаниям правительства. Вся цепочка снабжения продуктами продолжает работать, но это не помогло предотвратить «панических покупок». Люди сметают с полок магазинов консервы и крупы. Я постоянно нахожусь дома, потому что выходить на улицу рискованно, лучше отсидеться в безопасности. Раман Халдар Научный сотрудник Департамента африканских исследований университета Дели Научный сотрудник Департамента африканских исследований университета Дели

Как рассказала в разговоре с NEWS.ru индийская журналистка Реха Диксит, действия властей вызвали у многих вопросы. Трёхнедельный карантин был анонсирован так внезапно, а условия его были очерчены так туманно, что это вызвало панику среди населения и спровоцировало массовую миграцию. Правительство доработало условия режима самоизоляции только спустя некоторое время, когда осознало свои ошибки.

Конечно, перед нами стоит много вызовов. Начало карантина было отмечено гуманитарным кризисом. Как только режим самоизоляции был анонсирован 25 марта, рабочие мигранты устремились в свои родные деревни. Администрация президента совершила ошибку, она должна была ясно сказать, что рабочие должны остаться на месте, и пообещать предоставить им убежища. Дело в том, что тысячи людей в Индии обитают на улицах или в самодельном жилье рядом со стройками, на которых они работают. Этим людям пришлось пережить ужасные испытания, так как внутренние границы закрылись и перестал работать общественный транспорт. Многие шли сотни километров пешком до родных деревень. Позже правительство взяло ситуацию под контроль. Тем, кто уже был в дороге, было разрешено доехать до дома, других разместили в пунктах временного содержания, обеспечили едой. Реха Диксит Старший специальный корреспондент издания The Week (Индия) Старший специальный корреспондент издания The Week (Индия)

По словам Диксит, большинство проблем индийского карантина проистекают из огромной численности населения. Правительство пообещало оказать гражданам финансовую помощь, но, очевидно, это не поможет компенсировать все потери от карантина. Речь идёт о программе стоимостью $22,5 млрд, которая подразумевает прямые субсидии малоимущим и работникам сельского хозяйства. Для сравнения, в США, где живёт на миллиард человек меньше, стоимость аналогичной программы составила $1,2 триллиона.

Что касается контроля за исполнением карантина — это сложно, — продолжает Реха Диксит. — Недавно у нас был ужасный инцидент: какие-то хулиганы из религиозной секты отрезали руку полицейскому, который пытался задержать их за нарушение карантина. Другая проблема — это доставка продуктов. У богачей и среднего класса не возникает с этим проблем, благодаря мобильным приложениям. Впрочем, телефоны сейчас есть и у бедняков.