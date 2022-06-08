Изыди! На Филиппинах открывают самый большой в Азии центр экзорцизма Появилась необходимость быстро и системно реагировать на случаи, когда люди оказываются угнетаемы нечистыми духами

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Архиепископия Манилы начала строительство Центра духовного освобождения и экзорцизма, об этом 7 июня сообщила Конференция католических епископов Филиппин (CBCP).

Центр станет заниматься теми, кто находится в рабстве у дьявола, кто из-за этого пребывает в крайней бедности и отвергнут обществом, — заявил директор Управления экзорцизма архиепископии Манилы отец Франциско Сикия.

Строительство началось, по его словам, «после семи лет молитв, планирования и сбора средств, и он «станет первым в Азии, а, возможно, и во всем мире».

Речь идет не только об изгнании нечистой силы из человека, как обычно понимают экзорцизм, но о более масштабном процессе, позволяющем социализировать людей, которых общество считает бесноватыми. Задача сотрудников центра — не только процедуры очищения и молитвы об освобождении от нечистой силы, но и последующее направление жизни человека, — сказано на сайте Управления по экзорцизму Манильской архиепископии (AMOE). — Суть этого служения в том, чтобы помочь человеку возрастать духовно, ввести его в христианскую общину, где он найдет поддержку.

Нынешнее громкое заявление о создании самого большого в Азии центра экзорцизма — следствие планомерной работы католических священников на Филиппинах. Само управление экзорцизма было создано еще в 2006 году, поскольку «появилась необходимость быстро и системно реагировать на случаи, когда люди оказываются угнетаемы нечистыми духами», поясняет AMOE.

Фото: Соцсети

Управление экзорцизма поясняет, как понять, что человек одержим нечистыми духами:

Демоническая одержимость — вторжение бесовского в мысли, допущение коварных, негативных, деструктивных мыслей и принуждений, их воздействие на эмоции и отношения.

Бесовское угнетение — нападение на внешнее физическое тело через неизвестные, недиагностируемые или неизлечимые заболевания, признаки в организме (царапины, неровности). Такое происходит, когда предпринимаются серьезные попытки обращения к Богу или стремления к духовному росту.

Бесовское нашествие — проявление дьявольского в местах, вещах, животных и неодушевленных предметах.

Бесовская одержимость — овладение телом и чувствами, воображением, эмоциями жертвы, будто внутри нее находится другой человек.

Демоническое подчинение — это когда жертва уже не жертва, а добровольная соучастница зла через тождество своей воли и мышления с волей демона.

AMOE отмечает, что демонам легче проникнуть в человека при следующих условиях:

Привычный нераскаянный тяжкий греховный образ жизни.

Глубокая эмоциональная травма, ведущая к ненависти, гневу, непрощению.

Прямой контакт или связь со сверхъестественным миром через «открытие третьего глаза».

Практики «Нью Эйдж», призванные наладить связь с таинственным миром падших духов.

Совершение языческих обрядов над человеком.

В местах или вещах экстраординарное действие дьявола, говорится на сайте управления, проявляется в следующих случаях:

В данном районе проводились языческие или сатанинские ритуалы и практики или использовались предметы.

Здесь был совершен тяжкий грех — сексуальные извращения, насилие.

В этом конкретном месте происходят многочисленные аварии с человеческими жертвами.

При этом католические экзорцисты, в противовес приверженцам различных медитативных практик, пытаются закрыть «чакры» и «третий глаз» у человека, поскольку через них нечистым духам легче проникнуть в душу и тело.

Фото: Соцсети

Что интересно, при этом управление предупреждает, что не стоит доверять любому, кто назовет себя священником-экзорцистом. «Обязательно уточняйте у своего священника или в местном представительстве архиепископии, действительно ли этот человек одобрен как изгнатель нечистой силы именем католической церкви», висит предупреждение на сайте AMOE.

Напомним, в 2020 году католическая церковь Вьетнама запретила своей прихожанке Терезе Нгуен Тхи Тхуонг заниматься самодеятельным экзорцизмом, когда та открыла собственный центр «Дом Бога-Отца», в котором лечила больных и изгоняла нечистых духов. По словам местного прелата, женщина занималась экзорцизмом, не получив согласия католической церкви, а ее обряды не соответствовали духу христианского учения.