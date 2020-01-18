Власти Филиппин готовятся к извержению вулкана Тааль. Уровень опасности достиг четырёх из пяти возможных баллов.
По прогнозам специалистов, извержение может произойти в ближайшие часы или дни. Вулкан, расположенный в 65 км от столицы Манилы, угрожает населению города. Особая опасность грозит тем, кто проживает в радиусе 14 км от вулкана.
Уже 140 тысяч человек покинули свои дома, ещё 20 тысяч готовятся к эвакуации,
Накануне вулкан выбросил в небо столб пепла высотой 15 км. Местным жителям рекомендуют носить медицинские маски и принять другие меры для защиты от вулканического пепла, писал NEWS.ru.
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