Из-за супертайфуна «Хайшень» в Южной Корее отменили 300 авиарейсов

https://static.news.ru/photo/65109988-f117-11ea-a9fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWSIS/Global Look Press

На Южную Корею обрушился супертайфун «Хайшень». По данным Корейской метеорологической администрации (КМА), без электричества остались около 30 тысяч домов в городе Ульсан и около 580 — в Пусане.

Как сообщили в корейской корпорации аэропортов, к утру 7 сентября по всей стране было приостановлено 298 авиарейсов. Тайфун также вызвал проливные дожди, что привело к оползню возле туннеля на дороге, соединяющей Ульсан с Чханвоном. Остановлены поезда, курсирующие между Пусаном и близлежащими городами. Кроме того, стихия нарушила электроснабжение на двух турбогенераторах АЭС «Вольсон» в Кенджу. В настоящее время их работа приостановлена. Утечки радиации не зафиксировано, пишет «Интерфакс».

С полуночи воскресенья до утра понедельника здесь выпало 184,5 мм осадков. Максимальные порывы ветра достигали 41,8 метров в секунду. По прогнозам, тайфун будет двигаться вдоль восточного побережья Корейского полуострова, пока не достигнет северокорейского города Чхонджин (Северная Корея), где должен ослабнуть.

Ранее из-за тайфуна «Хэйшень» более полумиллиона человек, проживающих в южной и юго-западной части Японии, получили от местных властей указание эвакуироваться. В стране также уже отменили свыше 550 внутренних авиарейсов, которые связывают юг и юго-запад страны с другими регионами. Железнодорожный оператор JR West на указанных территориях с 7 сентября останавливает движение скоростных поездов, писал NEWS.ru.