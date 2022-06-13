Японцы лишились главного продукта из-за ситуации на Украине Japan Today: ситуация на Украине заставила Японию отказаться от риса

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Японские фермеры намереваются уменьшить производство риса и начать больше выращивать пшеницу и сою, сообщает газета Japan Today. Это связано с резким ростом цен на привычный для жителей страны продукт. Отмечается, что в 37 из 47 префектур в ближайшее время сократятся посевные площади под рис. На данный момент для внутреннего рынка Япония производит 20% пшеницы и 10% сои, остальное импортируется.

Фермеры переключаются на производство пшеницы и сои, поскольку мировые цены на них растут, — сообщает издание.

Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен обвинил президента России Владимира Путина в том, что он старается не допустить поставок продовольствия, из-за чего миру грозит продовольственный кризис и рост цен на продукты. По его мнению, проблема в том, что из-за морской блокады Украина не может вывезти урожай в пункты назначения. Например, в одесских хранилищах и на судах находится около 20 млн тонн пшеницы.

При этом Путин неоднократно заявлял, что Россия готова дать гарантии беспрепятственного прохода судов с украинским зерном, если Киев разминирует свои порты, и может обеспечить вывоз товара через подконтрольные России порты, такие как Бердянск и Мариуполь, или же вывозить зерно через Белоруссию по железной дороге. Зеленский отказался от предложения российского лидера.