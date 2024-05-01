Из Внуково депортировали несколько сотен граждан Таджикистана «Азия-Плюс»: за четыре дня из Внуково депортировали 643 гражданина Таджикистана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

За четыре дня только из одного аэропорта Внуково депортировали 643 гражданина Таджикистана, сообщает в своем Telegram-канале медиа-группа «Азия-Плюс» со ссылкой на МИД страны. Уточняется, что в период с 26 по 30 апреля в Россию из Таджикистана прилетели 3101 человек. В отношении еще 117 принято решение о депортации, сейчас они пребывают в «бесчеловечных условиях» в зонах временного содержания воздушной гавани, заявили в медиа-группе.

В период с 26 по 30 апреля из 3101 прилетевших в аэропорт Внуково граждан Таджикистана после многодневного содержания без соответствующих условий российскими властями депортированы 643 таджикистанца, — говорится в публикации.

Авторы канала уточнили, что похожая ситуация наблюдается также в аэропортах Шереметьево, Жуковский и Домодедово.

Ранее в МИД Таджикистана по итогам встречи замглавы ведомства Содика Имоми с послом России Семеном Григорьевым заявили, что Душанбе выразил обеспокоенность российской стороне из-за сообщений СМИ о массовых «необоснованных случаях отказа» во въезде гражданам республики в Россию. Там отметили, что проблемы на границе наблюдаются последние несколько недель.

Также МИД республики посоветовал гражданам временно отказаться от посещения России. В качестве причины в ведомстве назвали то, что более 900 граждан Таджикистана оказались в зоне временного содержания московского аэропорта Внуково без обеспечения надлежащих санитарных условий.