Истребители ВВС Тайваня подняли на перехват 10 военных самолетов Китая

Истребители Военно-воздушных сил Тайваня подняли в воздух на перехват 10 военных самолетов Китая, замеченных при пересечении срединной линии Тайваньского пролива, пишет Reuters. Министерство обороны острова также заявило, что одновременно с пролетом авиации боевое патрулирование проводили четыре китайских корабля.

В кратком заявлении Министерство обороны Тайваня сообщило, что по состоянию на 14:00 (09:00 мск) 11 июня было обнаружено 24 самолета ВВС Китая, в том числе истребители J-10, J-11, J-16 и Су-30, а также бомбардировщики Н-6, — передает агентство.

Представитель армии острова не уточнил, куда направлялись китайские самолеты, но отметил, что 10 из них пересекли линию пролива, разделяющую обе стороны. Тайвань в ответ поднял в воздух свои истребители, а также развернул корабли и ракетные комплексы наземного базирования для наблюдения за небом, заявили в ведомстве.

Это второй раз менее чем за неделю, когда Тайбэй заявляет о возобновлении военной активности Пекина. Так, 8 июня, в тайваньскую зону ПВО влетели 37 самолетов КНР, часть из которых затем направилась в западную часть Тихого океана.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин предупредил, что возможный конфликт в Тайваньском проливе будет иметь разрушительные последствия. Министр обороны США подчеркнул, что Соединенные Штаты полны решимости поддерживать мир и стабильность в регионе.