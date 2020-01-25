https://static.news.ru/photo/4d9455bc-3f2c-11ea-bcad-fa163e074e61_660.jpg Фото: skeeze /pixabay.com

Источником нового коронавируса может быть рынок морепродуктов Хуанань в центральном городе Ухань. В эпицентре вспышки вируса продавали парное мясо диких животных: коал, змей, щенков-волков, крыс, лис, павлинов, кошек-циветт, крокодилов, дикообразов, летучих мышей и других. Об этом сообщает британская газета Mirror.

Отмечается, что на рынке находились живые животные, которых забивали и продавали. Всего прейскурант содержал 112 видов различных диких и экзотических животных, в том числе вид ящеров, находящийся на грани вымирания, сообщает газета со ссылкой на South China Morning Post.

Товар только что зарезанный, замороженный и доставленный к вашей двери, — привели сообщение на вывеске рынка в издании.

Издание отмечает, что по прейскуранту мясо коалы можно было купить за 70 юаней (чуть больше 623 рублей). Однако представитель китайской общины в Великобритании отрицал возможность появления коал на рынке Китая, ссылаясь на сложность перевозки этих животных.

Британская газета Mirror указывает многие источники, которые подтверждают наличие различных животных на рынке в Ухани. О торговле дикими животными сообщают даже продавцы. Продовольственный рынок теперь официально отмечен как эпицентр вируса, происхождение которого, как раз из дикой природы. Первые заболевшие новым видом коронавируса были работниками рынка, добавляет издание.

Источником нового коронавируса является дикая природа, незаконно продаваемая на рынке морепродуктов в Ухане, — процитировали директора китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу в издании.

Кроме того, животные содержались в антисанитарных условиях, вперемешку, что стало питательной средой для болезней и «инкубатором» для множества вирусов.

Отмечается, что вирус передался человеку, скорее всего, от мяса змей, которое употребляется не только в рецептах национальной китайской кухни, но и в традиционной медицине. Медицинский советник Чжун Наньшань сообщил, что коронавирус мог произойти и от мяса барсуков или крыс.

Ранее NEWS.ru писал о том, что врач в Ухане умер от вызванной коронавирусом пневмонии. По последним данным, число заболевших новым коронавирусом достигло 1287 человек, а число жертв — 41.