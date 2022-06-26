Иран успешно провел запуск суборбитальной легкой ракеты-носителя

Фото: Министерство обороны Ирана

Ракета-носитель Zoljanah

Министерство обороны и материально-технического обеспечения Вооруженных сил Ирана сообщило об испытательном суборбитальном запуске легкой ракеты-носителя Zoljenah, передает агентство Tasnim. Отмечается, что Zoljenah может вывести спутник весом 220 кг на орбиту в 500 километрах над Землей.

Целью запуска было осуществление суборбитального космического полета. С использованием данных недавнего запуска началась новая фаза разработки гибридного спутникового носителя, — передает агентство слова пресс-секретаря Министерства обороны Ирана.

Заместитель президента страны Мохаммад Эслами ранее сообщил, что в Иране приступили к работе над созданием собственной атомной электростанцией мощностью 360 МВт. Он отметил, что Иран рассматривал ранее возможности совместного строительства АЭС с другими странами, в том числе с Россией. Однако в Тегеране решили обойтись своими силами, добавил Эслами.