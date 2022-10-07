Иран опроверг поставку России вооружений для спецоперации

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил в ходе телефонного разговора с финским коллегой Пеккой Хаависто, что Тегеран не поставлял Москве никакого вооружения для использования в ходе спецоперации на территории Украины, сообщает агентство Tasnim. По его словам, военная поддержка обеих сторон задерживает шанс на мир, в то время как Иран выступает за дипломатическое урегулирование конфликта.

Несмотря на то что некоторые страны оказывают военную поддержку Украине, мы никогда не отправляли и никогда не отправим в Россию какое-либо оружие, <...> поскольку мы верим, что решение конфликта должно быть политическим, и отправка вооружений любой из сторон только отсрочит мир, — подчеркнул Абдоллахиан.

Ранее глава МИД Ирана напомнил, что у Тегерана с Москвой есть соглашение об оборонном сотрудничестве, однако руководство страны считает неправильной отправку любой стороной оружия как Киеву, так и Москве. По его словам, Иран намерен продолжать способствовать политическому диалогу и завершению этого кризиса через политические переговоры.

Между тем представитель МИД Ирана Насер Канани заявил, что текущая ситуация на Украине спровоцирована действиями НАТО, а возглавляет Альянс официальный Вашингтон. При этом дипломат выразил сожаление из-за того, что конфликт по-прежнему продолжается, а усилия по снижению напряженности и сдерживанию конфликта не достигли результата из-за действий сторон, заинтересованных в его продолжении.