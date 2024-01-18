Иран и Пакистан бомбят друг друга. Удивим ли мы новую страшную войну?

Фото: Rana Sajid Hussain/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пакистанские следователи осматривают место взрыва

Конфликт на Востоке становится все более сложным и взрывоопасным. Сначала Иран нанес ракетный удар по Пакистану: в Тегеране утверждали, что они били по террористам. Пакистан через несколько дней ответил, нанеся свои удары по иранской территории. Опять-таки под предлогом уничтожения антипакистанских боевиков. Хотя, казалось бы, было бы проще договориться о взаимном уничтожении вражеских сил на своих землях. Ведь на деле обе армии молотят одну и ту же группировку «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»). Пока же на горизонте замаячила перспектива еще одного регионального конфликта.

Израиль в ожидании дивидендов

Конечно, для США и Израиля втравить Пакистан и Иран в долгосрочный конфликт — это голубая мечта. Ударить чужими руками по непокорному Ирану. Да еще и нанести ущерб влиянию в регионе Китая. И главное — высвободить силы и средства для решения текущих проблем. Окончательной расправы над палестинцами и «умиротворения» хуситов, не говоря уже о давлении на «Хезболлу» с целью ее вытеснения из Ливана.

Неудивительно поэтому, что посол США в Исламабаде и американский вице-консул провели больше двух часов в пакистанском Министерстве обороны, куда прибыли пакистанский министр внутренних дел и глава разведки. Понятно, что янки хотели бы «развить успех» и подтолкнуть Пакистан к более широкой конфронтации с Ираном.

Но в регионе есть иные сдерживающие силы. В первую очередь Китай, который уже заявил о намерении выступить посредником в урегулировании разгорающегося конфликта. И неудивительно, что сразу после «тайной вечери» в пакистанском Минобороны состоялся, как утверждают, телефонный разговор пакистанских деятелей с китайской стороной. Однако те же источники сообщают, что в Исламабаде ожидают и представителей израильского МОССАДа. Перетягивание каната только набирает обороты.

Китайская партия

Китай давно обладает сильными позициями и в Пакистане, и в Иране. Достаточно вспомнить, что именно Пекин сумел помирить иранцев и саудовцев. В результате даже застарелые противоречия с хуситами не дали повод Эр-Рияду примкнуть к западной антихуситской коалиции. Что касается Пакистана, то Китай не просто остается ведущим торгово-экономическим партнером этой страны, основным поставщиком современных вооружений и источником информации для развития местной ядерной программы. Обе страны еще и противостоят Индии в вопросах принадлежности Кашмира и части Тибета.

Фото: Gao Guojing/XinHua/Global Look Press Участники ВМС Народно-освободительной армии Китая

Понятно, что у китайцев сохраняются солидные рычаги воздействия на обе стороны. Тем более потенциальный конфликт ударит по китайским экономическим и военно-политическим интересам. Ведь и так многие логистические цепочки оказались разорваны из-за конфликта на Ближнем Востоке. Например, цеха фактически китайского «Вольво» уже остановили свою работу. Поэтому новый конфликт и новые проблемы Китаю не нужны. Так что китайцы предпочтут действовать быстро, используя все свои связи.

Бей террористов, спасай Иран

Но вернемся к главным действующим игрокам нового потенциального конфликта. Мы уже отмечали, что в регионе никто не хочет глобальной войны всех со всеми. Но при этом все участники конфронтации делают многое, чтобы сохранить собственное лицо.

Понятно, что Пакистан не мог просто так проглотить удар по своей территории. Даже при условии, что целью иранских ракет были реальные террористы. А потому пакистанские ВВС сразу ответили, нанося удары уже по иранской территории, но по базам той же террористической сунитской группировки.

А потому министры иностранных дел Ирана и Пакистана провели телефонный разговор, явно призванный снять излишнее напряжение. Одновременно обе стороны заявили, что никто по обе стороны границы из числа мирных жителей не пострадал. То есть поспешили не дать третьим странам возможность завести слезливую шарманку о погибших стариках и детях, которые, мол, требуют скорейшего отмщения.

Наконец, силы Ирана отведены от границы с Пакистаном. Мало того, Иран решил даже не закрывать пограничные переходы. А главное, обе страны подтвердили, что группировка «Джейш аль-Адль» представляет угрозу для безопасности обеих стран. Иными словами, есть надежная почва для восстановления взаимопонимания. Если, конечно, не вмешаются старые колониальные державы, имеющие солидный опыт по стравливанию «аборигенов».

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