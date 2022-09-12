Аналитик раскрыл опасность введения Индией пошлин на экспорт риса Аналитик Коган: введение Индией пошлин на экспорт риса грозит голодом половине жителей Земли

Фото: Johannes Glöckner/Picture-Alliance/Global Look Press

Индия ввела пошлину в 20% на экспорт белого и коричневого риса, а также полностью запретила экспорт дробленого риса. Вместе с ростом цен на зерновые из-за ситуации с украинским экспортом это создаст опасность голода в мире, сообщает INFOX.ru со ссылкой на Telegram-канал инвестбанкира Евгения Когана. По мнению аналитика, есть риск, что может повториться ситуация 2008 и 2011 годов, когда одновременно выросли цены на зерновые.

Данное событие является плохим сигналом для всей планеты. Дело в том, что Индия — ведущий экспортер риса с долей на мировом рынке около 40%. Между тем рис — основа рациона для половины жителей Земли. Введение пошлины приведет к росту цен на рынке, лишив доступа к пропитанию широкие бедные слои, — пишет издание.

Как подчеркнул Коган, если цены на рис устремятся к максимумам параллельно с пшеницей и кукурузой, как это было в 2008 и 2011 годах, то угроза голода в развивающемся мире возрастет многократно.

По словам аналитика, решение Индии усугубляет и без того напряженную ситуацию на рынке зерновых. Эксперт рассказал, что этим летом продовольственные рынки стабилизировались и скорректировали цены после весеннего ажиотажа, когда из-за природных катаклизмов трейдеры предположили сценарий неурожая. Сейчас риск отмены украинской «зерновой сделки» и нехватка зерна в бедных странах привели к тому, что цены на него снова обновили двухмесячные максимумы.

Глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский рассказал, что производители зерна работают в убыток, потому что цены на внутреннем рынке опустились ниже себестоимости из-за избытка продукта. Эксперт утверждает, что пути решения этой ситуации всегда упираются в стоимость зерна для внешнего рынка. По его словам, проблемы с экспортом связаны с высокими пошлинами на вывоз зерна, которые Минсельхоз отказывается отменять.