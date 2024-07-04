Индус насмерть загрыз напавшую на него змею News24: в Индии мужчина до смерти закусал напавшую на него змею

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Житель Индии насмерть загрыз напавшую на него змею, информирует News24. Инцидент произошел в Наваде, штат Бихар. Змея напала на молодого человека в квартале Раджаули, после чего он в отместку трижды укусил пресмыкающееся.

Сам охотник за змеями объяснил, что в его деревне преобладает суеверие, согласно которому при укусе змеи следует нанести ответный укус три раза, что сводит на нет яд животного, — говорится в публикации.

Несмотря на смерть змеи, мужчине все же понадобилась помощь врачей. Жизнь молодого человека оказалась в опасности. Товарищи отвезли пострадавшего в больницу.

В момент нападения мужчина находился в лесной зоне, где велись работы по прокладке железнодорожных путей. Поздно вечером все рабочие спали в лагерях после смены. Именно в это время на жителя Пандуки напала змея. Происшествие вызвало панику среди трудящихся. Рабочие они утверждают, что если бы змея была ядовитой, могла произойти трагедия.

Ранее в Кемерово произошел другой инцидент с пресмыкающейся. Змея устроила побег от местного жителя. Предположительно, очевидец спугнул ужа. Змея отличалась белым пятном на шее. Мужчина увидел, что на Московской площади что-то ползет. Когда он подошел к змее, та начала быстро уползать.