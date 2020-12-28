Индонезия запретила въезд всем иностранцам из-за нового штамма коронавируса

https://static.news.ru/photo/dd1eb9e0-48f7-11eb-ad42-fa163e074e61_660.jpg Аэропорт Джакарты Фото: Ichalcem / Sijori Images/Global Look Press

Власти Индонезии запретили въезд в страну для всех иностранных граждан в период с 1 по 14 января, чтобы упредить распространение нового штамма SARS-CoV-2.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на индонезийского министра иностранных дел Ретно Марсуди. 24 декабря Джакарта закрыла доступ в страну для всех прибывающих из Великобритании, а также ужесточила правила въезда для прибывающих из Австралии и Европы.

Из-за пандемии COVID-19 в Индонезии уже был введён запрет на визиты в страну в туристических целях, иностранцам разрешалось пересекать границу только в рабочих целях. Новые правила распространятся на всех, кроме высокопоставленных чиновников.

Ранее учёные сообщали, что новый штамм коронавируса, выявленный изначально на территории Великобритании, распространяется на 70% быстрее, чем классическая форма заболевания. Мутировавший SARS-CoV-2 с каждым днём всё сильнее расползается по планете. Его уже обнаружили в Ирландии, Франции, Германии, Португалии, Японии, Южной Корее, Швейцарии, Норвегии и целом ряде других стран. Заместитель директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов 27 декабря заявил, что британского штамма коронавируса в России нет.

Как передавал NEWS.ru, вице-премьер РФ Татьяна Голикова предположила, что российские вакцины будут эффективны против нового штамма.