Индонезия стала «лидером» по заразившимся коронавирусом в регионе

https://static.news.ru/photo/a080157c-8158-11ea-9d6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Количество граждан Индонезии, заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа, превысило 6,2 тысячи человек. После этого государство вышло на первое место по числу заболевших среди всех стран Юго-Восточной Азии.

Данную информацию 18 апреля огласил официальный представитель Минздрава Индонезии Ахмад Юрианто на пресс-конференции.

Он отметил, что за прошедшие 24 часа в стране умерли 15 пациентов с коронавирусом. В общей сложности в Индонезии скончались 535 человек с диагностированным COVID-19.

Общее число инфицированных составляет 6248, за сутки было подтверждено 380 новых случаев, — заявил Юрианто на пресс-конференции, трансляция которой шла в Facebook.

Отмечается, что Индонезия позднее других стран в регионе сообщила о первых случаях заражения.

Исходя из последней информации, в мире более 2,2 млн человек заразились коронавирусом, свыше 154 тысяч умерли. Более 569 тысяч заболевших выздоровели и выписаны из больниц.

Как ранее передавал NEWS.ru, Российская Федерация заняла десятое место в мире по числу подтверждённых случаев коронавируса. На 100 тысяч граждан приходится 25 заражённых.