Индонезия спешит потеснить турок в посредниках Джакарта надеется обеспечить личную встречу Путина и Зеленского

Фото: Britta Pedersen/dpa//Global Look Press

Посол Индонезии в России заявил, что на полях саммита «большой двадцатки» (G20) на Бали вполне может быть организована встреча Владимира Путина и его украинского коллеги Зеленского. Понятно, что эта инициатива исходит не от самого посла, а является озвученной позицией властей страны. Российские представители отреагировали достаточно быстро, подчеркнув, что у Владимира Путина нет таких планов. Но ситуация вокруг украинского конфликта развивается стремительно.

Пока же число вероятных посредников в урегулировании конфликта на Украине растет день ото дня. И такой интерес к посредничеству вполне объясним. Конфликт на Украине оказался в центре глобального противостояния, а потому масштабы его влияния на мировые процессы намного превосходят его реальные рамки. Потому и удачливый посредник значительно укрепил бы свои мировые позиции и авторитет. А для той же активно растущей Индонезии это стало бы и билетом в концерт мировых держав.

Вот только желающих сыграть роль посредника и так хватает. В этой роли пыталась подвизаться Франция, но не смогла выйти из круга атлантической солидарности. Вроде бы, впереди всех была Турция и активный Реджеп Тайип Эрдоган, но стамбульский раунд переговоров оказался частью украинских маневров, а провал «зернового соглашения» сильно ударил по возможностям турок соблюдать их же гарантии. На уровне благих пожеланий способствовать замирению сторон пока остановились Китай, Саудовская Аравия.

Есть ли шансы у Индонезии преуспеть в таком проекте? Конечно, к середине ноября многое может измениться и на поле украинской брани, и в мире в целом. Причем сейчас вряд ли кто-либо рискнет делать прогнозы по поводу состояния дел на два месяца вперед. Ситуация очень динамичная и напрямую зависит от многих вводных, пока с трудом просчитываемых.

Фото: Thomas Imo/PHOTOTHEK/Global Look Pres Анналена Бербок на встрече с Ретно Лестари Приансари Марсуди, министр иностранных дел Республики Индонезии

К тому же не секрет, что пан Зеленский, во-первых, может к тому времени просто не сохранить свой пост, отправившись вслед за женой на французский Лазурный берег. Или же просто не получить «добро» на такой контакт от западных кураторов, которые возьмут его и в Индонезии в плотное кольцо. Да и Москве, вполне вероятно, в середине ноября можно будет не спешить с таким раундом переговоров, поднимая статус того же Зеленского. Наоборот актуальней будет лишний раз показать, что он не тот партнер, с которым российская делегация сядет за стол переговоров.

Но вернемся к планам самой Индонезии. Роль посредника в таком привлекающем всеобщее внимание конфликте, конечно, крайне почетна и престижна. Но у индонезийцев есть и дополнительные резоны заранее объявлять о возможности такой встречи на полях.

Известно, что с самого начала Джакарта испытывала сильнейшее западное, прежде всего американское давление, нацеленное на то, чтобы не допустить участия в работе G20 Владимира Путина. Иначе как можно вообще говорить о какой-то изоляции России. Но индонезийцы к своей чести выдержали такой нажим, пригласив к себе всех членов этого глобального клуба.

Но страна, естественно, прибегает к дополнительным маневрам, чтобы выглядеть абсолютно нейтральной в мире глобальной конфронтации. Поэтому свое приглашение получил и Владимир Зеленский, на чем настаивал коллективный Запад. Но тут нечего возразить, поскольку наряду с государствами, чье ВВП позволяет им быть «действительными» членам G20, на такие саммиты приглашаются и другие страны, стремящиеся расширить свои экономические и политические контакты. На этот раз среди таких приглашенных фигурирует и Украина.

К такой гибкой позиции Индонезии претензий быть не может. Но от Джакарты пока зависит лишь техническая сторона возможного посредничества. Так что будем наблюдать. Не исключено, что до самого кануна саммита G20 многие аспекты будут не ясны.