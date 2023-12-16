Индонезия предложила помощь в разрешении кризиса на Украине Видодо: Индонезия готова выступить посредником в разрешении конфликта на Украине

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джоко Видодо

Индонезия готова выступить в качестве посредника в разрешении украинского кризиса, заявил президент страны Джоко Видодо в интервью японской газете Yomiuri. В Токио он прибыл для участия в саммите Япония — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который пройдет 17 декабря.

Мы готовы выступить в качестве посредника, — приводит издание слова индонезийского лидера.

Газета отмечает, что Видодо воздержался от какой-либо критики в адрес России. Он также высказал свое мнение относительно палестино-израильского конфликта. По его мнению, причина противостояния кроется в отсутствии независимого государства Палестина. Видодо подчеркнул, что данный конфликт может быть урегулирован только на основе принципа двух государств.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва предпочитает политико-дипломатические средства урегулирования украинского конфликта и сохраняет готовность к переговорам с Киевом. Он также напомнил, что переговорный процесс в прошлом году был прерван украинской стороной.

До этого глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о готовности Анкары организовать переговоры между Россией и Украиной. По словам дипломатов, для этого Москва и Киев должны будут проявить соответствующую политическую волю.