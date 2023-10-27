Индонезия может стать новым членом БРИКС в 2024 году

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Индонезия может вступить в БРИКС в ближайшие два года, заявил президент республики Джоко Видодо в интервью информационному агентству Bloomberg. По его словам, правительство страны ожидает подходящего момента для принятия такого решения. Он также напомнил, что именно Индонезия стала одной из первых стран, предложивших присоединиться к БРИКС.

Отношения Индонезии со странами БРИКС в порядке, нет никаких проблем. Поэтому если кто-то спросит, почему мы не вступаем в БРИКС, [я отвечу], что мы не хотим торопиться, — уточнил он.

При этом Видодо не ответил на вопрос о наличии у Джакарты каких-либо опасений по данному вопросу. По его словам, индонезийское правительство продолжает изучать вопрос о вступлении страны в БРИКС. Предполагается, что она может стать новым членом объединения в 2024 или 2025 году.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что государства, вступающие в БРИКС, руководствуются желанием построить многополярный мир. По словам главы государства, участники объединения не желают оказаться на вторых ролях у «какого-то суверена». Все члены БРИКС поддерживают идею о том, что государства должны взаимодействовать друг с другом на условиях равенства.