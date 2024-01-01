Индия запустила в космос спутник для исследования черных дыр XPoSat

Фото: ISRO

Индия отправила в космос ракету-носитель со спутником XPoSat, предназначенным для изучения черных дыр, сообщается на сайте индийской организации космических исследований (ISRO). Спутник на орбиту доставила ракета-носитель PSLV-C58. Пуск был осуществлен с космодрома Космического центра Сатиш Дхаван, расположенного на острове Шрихарикота.

Индийская организация космических исследований в рамках своей первой космической миссии в 2024 году запустила спутник рентгеновского поляриметра XPoSat, — говорится в сообщении.

XPoSat — первый специализированный научный аппарат ISRO, предназначенный для исследований в области космических измерений рентгеновского изучения небесных объектов. Спутник оснащен POLIX (рентгеновский поляриметр для астронаблюдений) и XSPECT (устройство для рентгеновской спектроскопии и хронометрирования).

В декабре в Роскосмосе сообщили, что второй гидрометеорологический спутник «Арктика-М», запущенный с космодрома Байконур с помощью ракеты «Союз-2.1б», успешно был выведен на рабочую орбиту с разгонным блоком «Фрегат». Аппараты будут следить за поверхностью Земли и морями Северного Ледовитого океана.

До этого американская компания SpaceX вывела на орбиту 23 мини-спутника для орбитальной группировки системы Starlink. Доставка устройств в космическое пространство была осуществлена при помощи ракеты-носителя Falcon 9. Спутники попали на орбиту примерно через час после запуска.