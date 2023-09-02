Индия запустила станцию для исследования Солнца Индия успешно запустила автоматическую станцию по исследованию Солнца Aditya-L1

Фото: Yin Bogu/Xinhua/Global Look Press

Ракета-носитель полярного спутника-С23 (PSLV-C23)

Индия осуществила успешный запуск автоматической станции в рамках масштабной экспедиции по исследованию Солнца, говорится на сайте Индийской организации космических исследований. Ракета-носитель PSLV C57 (Polar Satellite Launch Vehicle) доставит аппарат Aditya-L1 на гало-орбиту в район точки Лагранжа.

Станция будет находиться в 1,5 млн километров от Земли. На путь до данной точки ракета затратит 125 дней. Соответствующее расположение выбрано по нескольким причинам. Там станция сможет находиться неподвижно относительно Земли и исследуемого объекта. Кроме того, на точке Лагранжа не бывает солнечных затмений, а магнитное поле планеты не достигнет Aditya-L1, что позволит избежать помех при измерениях.

Это обеспечит большее преимущество наблюдения за солнечной активностью и ее влиянием на космическую погоду в режиме реального времени. Космический аппарат несет семь полезных нагрузок для наблюдения за фотосферой, хромосферой и самыми внешними слоями Солнца (короной) с помощью детекторов электромагнитных полей, частиц и магнитного поля, — говорится на сайте организации.

Ранее Индия успешно посадила космическую станцию «Чандраян-3» на южный полюс Луны. Она стала первой страной, достигнувшей соответствующей цели. На Луне индийский аппарат обнаружил серу, алюминий и железо.