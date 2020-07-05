Индия обошла Россию по числу заразившихся коронавирусом

https://static.news.ru/photo/4c9e7e38-bee5-11ea-89d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shaukat Ahmed/Global Look Press

К вечеру воскресенья, 5 июля, Индия обогнала Россию по общему количеству случаев заражения коронавирусом. Теперь страна занимает третье место по данному показателю.

Согласно последним данным, общее число заражённых коронавирусной инфекцией в стране составило около 690 тысяч человек, в то время как в России этот показатель составляет более 681 тысячи. Таким образом, Индия уступает по числу заболевших за время пандемии только США и Бразилии, передаёт ТАСС.

Тем не менее индийское Министерство здравоохранения и благополучия семьи пока не дало официального подтверждения данной информации. По данным ведомства, на утро воскресенья общее число заболевших в Индии составило 673 165, число инфицированных с утра субботы до утра воскресенья выросло на 24 850, что стало рекордом в этой стране за всё время пандемии.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день от COVID-19 вылечился 6 065 541 человек. За время пандемии от инфекции скончались 530,8 тысячи человек. Общее число заразившихся превышает 11,2 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что представительство ВОЗ в Африке сообщило о росте числа инфицированных коронавирусом на континенте. За прошедшие сутки их количество выросло на 29 609 человек — до 444 983.

Согласно данным организации, от коронавирусной инфекции скончались 10 847 человек. В то же время среди выздоровевших числятся 214 тысяч человек.