Индия в рекордно короткие сроки построила новую подлодку

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Спуск на воду субмарины INS Vagir

Индия в кратчайшие сроки завершила строительство подводной лодки класса «Кальвари» INS Vagir, сообщает EADaily со ссылкой на местные СМИ. Ожидается, что новая подлодка «Вагир» будет сдана в эксплуатацию уже 23 января и войдет в состав индийского флота, четыре предыдущие подводные лодки этого класса уже находятся в составе ВМС Индии.

Спущенная на воду и названная «Вагир», подводная лодка в своем новом воплощении отличается самым низким временем сборки среди всех подводных лодок местного производства на сегодняшний день, — указали в ВМС Индии.

Как отметили в местном издании, строительство подлодки индийского производства является большим шагом для ВМС страны, поскольку сейчас Индия эксплуатирует старые субмарины возрастом более 20 лет. Авторы статьи отмечают, что производственная программа по строительству подлодок запаздывает: первая субмарина класса «Кальвари» должна была достроиться в 2012 году, но была сдана только в декабре 2017 года.

По словам журналистов, Индия пытается догнать Китай, морской флот которого насчитывает 355 боевых кораблей и подлодок. При этом на вооружении ВМС Индии в настоящее время находится только 130 единиц. Авторы статьи также обратили внимание, что Китай постоянно размещает надводные боевые корабли и субмарины в Индийском океане, из-за чего Индия также стремится быстрее нарастить потенциал своего военно-морского флота.

Обозреватель британской газеты Express Джек Уолтерс усомнился в возможностях НАТО противостоять российским торпедам «Посейдон», которые были установлены на атомной подводной лодке «Белгород». Он отметил, что Россия может с помощью новых торпед погрузить Великобританию под воду.