Индия установила антирекорд по числу жертв коронавируса за сутки

https://static.news.ru/photo/4fe57068-b05f-11ea-9efd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fariha Farooqui/XinHua/Global Look Press

Министерство здравоохранения и благополучия семьи Индии рассказало о «рекордном» увеличении числа летальных случаев, зафиксированных из-за коронавируса, за сутки. К утру 17 июня в стране умерли из-за инфекции 11 903 человека, из них 2003 — 16 июня.

До этого в Индии ежедневно умирали в среднем по 362 человека, сообщает ТАСС.

С момента вспышки коронавируса в стране зарегистрировали 354 065 случаев инфицирования COVID-19. За последние сутки их число возросло на 10 974. В больницах остаются 155 227 пациентов, уже выздоровели 186 935.

Медики объясняют всплеск летальных случаев первой фазой выхода из режима строгой изоляции, в ходе которой открылись торговые центры, храмы, рестораны и гостиницы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что итоги клинических испытаний в Великобритании препарата «Дексаметазон» для лечения коронавирусной инфекции являются научным прорывом. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Исследование показало, что противовоспалительный препарат «Дексаметазон» снижает риск смерти пациентов с COVID-19, подключённых к аппаратам ИВЛ, на 35%, среди больных, получающих кислород, на 20%.