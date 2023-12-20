Индия усомнилась в целесообразности запрета на импорт алмазов из России Reuters: Индия призвала G7 отложить запрет импорта алмазов из РФ

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Индия призывает страны «Большой семерки» отложить запрет на импорт алмазов из России из-за непонятных правил отслеживания происхождения минералов, сообщает Reuters. По информации источников агентства, в стране также недовольны новыми механизмами проверки и сертификации необработанных алмазов.

Сроки введения ограничений на непрямой импорт из России в течение трех-четырех месяцев нецелесообразны, поскольку правила отслеживания происхождения драгоценных камней неясны, — говорится в сообщении.

По данным агентства, в Индии возражают против нового механизма проверки и сертификации алмазов, которые еще не были обработаны. Согласно новым требованиям, необходим обмен данными об индийских предприятиях, среди которых может быть конфиденциальная информация, добавил источник.

Ранее организация пообещала помочь Украине получить компенсацию от РФ в соответствии с международным правом и заявила о продолжении ограничений для Москвы в использовании международной финансовой системы. В связи с этим страны G7 обязались ввести запрет на алмазы из России, который вступит в силу с 1 января 2024 года. При этом ограничения не распространятся на промышленные алмазы.