Индия усилит свой флот Defense News: власти Индии одобрили покупку трех учебных кораблей для ВМС

Фото: Suvrajit Dutta / Keystone Press Agency / Global Look Press

Власти Индии одобрили покупку трех учебных кораблей, которые будут использовать для подготовки будущих моряков индийских Военно-морских сил (ВМС), за $388,5 миллиона, сообщает Defence News. Отмечается, что контракт на строительство будет подписан властями в марте, а поставки начнутся в 2026 году. В качестве исполнителя по госконтракту выступит индийская оборонная компания Larsen & Toubro.

Правительство Индии одобрило покупку трех учебных кораблей, которые будут использовать для подготовки будущих моряков индийских Военно-морских сил, за 388,5 миллиона долларов, — сказано в публикации.

Военные судна будут иметь водоизмещение в 4700 тонн и развивать скорость до 20 узлов. Экипаж кораблей составит 370 человек, включая 20 офицеров, 150 матросов и 200 курсантов. Основным вооружением станут орудия калибра 75 миллиметров.

Ранее стало известно, что власти Китайской Народной Республики намерены в 2023 году ускорить программу модернизации Народно-освободительной армии, а также усилить боевую подготовку своих войск, сообщается в специальном докладе правительства. В документе уточняется, что Пекину необходимо укреплять и приумножать результаты военной реформы. Отмечается, что китайское правительство планирует наращивать свой военный потенциал.