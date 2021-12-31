Индия в феврале завершит развёртывание комплексов С-400

В феврале 2022 года индийские вооружённые силы планируют завершить развёртывание российских ракетных комплексов C-400 «Триумф» в штате Пенджаб. Об этом сообщает издание Republic World со ссылкой на военное ведомство Индии. Военные уже начали процесс размещения комплекса. На полное развёртывание потребуется до шести недель.

Транспортировка различных важнейших компонентов ракетных систем, а также их периферийного оборудования к месту развёртывания продолжается, — цитирует издание слова местного чиновника.

Россия и Индия подписали контракт на поставку ракетных комплексов С-400 ещё в октябре 2018 года. Как сообщается, пять полковых комплектов систем обойдутся Индии в $5,43 млрд.

Индия является не единственным покупателем систем С-400. Ранее сообщалось, что Россия и Турция заключили контракт на поставку Москвой Анкаре С-400 в 2017 году. Турция первой из стран НАТО приобрела у РФ эти системы.

Решение Анкары вызвало отрицательную реакцию у США и стран Североатлантического альянса. Вашингтон до сих пор не прекращает попыток добиться от Анкары отказа от российских комплексов.